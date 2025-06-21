Трамп: Две недели для Ирана – это максимум

Руководитель Штатов говорит, что это "просто время, чтобы увидеть, придут ли люди [руководство Ирана] в сознание"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что две недели – это максимум, который он дает Ирану. Видео с заявлением политика опубликовал Белый дом.

Журналист спросил, есть ли у Ирана две недели, или Трамп может нанести удар по Исламской республике раньше.

"Увидим, какой это будет период. Но я даю им определенное время, и я бы сказал, что две недели – это максимум", – ответил руководитель Штатов.

Он добавил, что две недели – это "просто время, чтобы увидеть, придут ли люди [руководство Ирана] в сознание".

На вопрос, помогают ли европейцы говорить с Ираном, Трамп заявил: "Нет, они не помогали. Иран не хочет говорить с Европой, они хотят говорить с нами. Европа не может помочь в этом".

Также президент США отреагировал на слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который заявил, что если Трамп серьезно относится к переговорам, то он попросит Израиль прекратить удары.

"Ну, я думаю, что сейчас очень трудно обратиться с такой просьбой [к Израилю]. Когда кто-то выигрывает, это сделать немного труднее, чем когда кто-то проигрывает. Но мы готовы, хотим и можем, и мы говорили с Ираном, и мы увидим, что произойдет", – подчеркнул президент Штатов.