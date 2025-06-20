NBC News: Трамп полагается на узкий круг советников, взвешивая удары по Ирану

Дональд Трамп (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Президент США Дональд Трамп все больше полагается на небольшую группу советников для получения критической информации, думая, начинать ли военные действия против Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников Пентагона и сотрудника Белого дома.

По словам другого высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп вел краудсорсинг с целым рядом союзников в администрации и вне ее по поводу того, следует ли, по их мнению, давать добро на удары по Ирану – вопрос, разделивший его основных сторонников.

Несмотря на то, что Трамп регулярно спрашивает широкую группу людей, что, по их мнению, он должен делать, он склонен принимать многие решения с небольшим количеством чиновников администрации.

Собеседники рассказали, что в эту группу входят вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз, заместитель главы аппарата Стивен Миллер и госсекретарь Марко Рубио, также являющийся временным советником по национальной безопасности.

Трамп также опирается на своего посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, когда взвешивает решения, попадающие в сферу его полномочий, добавил один из собеседников.

Решая, вовлекать ли США непосредственно в войну с Ираном, Трамп в некоторых аспектах расширил свой круг общения, а в других – сократил. Он отстранил директора Национальной разведки Тулси Габбард, выступающую против ударов США в Иране, и, по словам трех собеседников, не всегда обращается к министру обороны Питу Хегсету в процессе принятия решений.

Но спикер Пентагона Шон Парнелл опроверг предположение, что Хегсет не был активно вовлечен.

"Это утверждение абсолютно ошибочно. Министр обороны разговаривает с президентом несколько раз в день и на этой неделе был с президентом в Ситуационной комнате", – заявил Парнелл.

Собеседники сообщили, что Трамп слушает главу Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна, командующего Центральным командованием США Эрика Куриллу и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа.

Источники добавили, что в отличие от практически всех президентов США со времен Второй мировой войны, Трамп не полагается на чиновников, которые тщательно готовят внешнеполитические и военные варианты, а затем обсуждают их с ним структурированным, обдуманным способом.

По их словам, он обсуждает внешнюю политику с должностными лицами своей администрации, а также с множеством иностранных лидеров и контактов вне правительства. Но эти обсуждения более неформальны и свободны. Как следствие, возможно, у чиновников или старших военных командиров меньше возможностей подвергнуть сомнению предположения Трампа или выразить обеспокоенность курсом действий.

13 июня Израиль объявил о начале операции против Ирана. США тогда участия в ударах не принимали.

17 июня NYT писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.

18 июня Хаменеи пригрозил США "непоправимым вредом" в случае присоединения к ударам по Ирану.

19 июня в Белом доме заявили, что Трамп примет решение по Ирану в течение двух недель.