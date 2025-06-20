NBC News: Трамп покладається на вузьке коло радників, зважуючи удари по Ірану

Дональд Трамп (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Президент США Дональд Трамп дедалі більше покладається на невелику групу радників для отримання критичної інформації, зважуючи, чи розпочинати військові дії проти Ірану. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на двох посадовців Пентагону та співробітника Білого дому.

За словами іншого високопоставленого представника Білого дому, Трамп вів краудсорсинг із цілою низкою союзників у адміністрації та поза нею з приводу того, чи слід, на їхню думку, давати добро на удари по Ірану – питання, яке розділило його основних прихильників.

Попри те, що Трамп регулярно запитує широку групу людей, що, на їхню думку, він повинен робити, він схильний приймати багато рішень з невеликою кількістю посадовців адміністрації.

Співрозмовники розповіли, що до цієї групи входять віцепрезидент США Джей Ді Венс, глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлз, заступник глави апарату Стівен Міллер та держсекретар Марко Рубіо, який також є тимчасовим радником із національної безпеки.

Трамп також спирається на свого посланця з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, коли зважує рішення, які потрапляють у сферу його повноважень, додав один зі співрозмовників.

Вирішуючи, чи втягувати США безпосередньо у війну з Іраном, Трамп у деяких аспектах розширив своє коло спілкування, а в інших – скоротив. Він відсторонив директорку Національної розвідки Тулсі Габбард, яка виступає проти ударів США в Ірані, і, за словами трьох співрозмовників, не завжди звертається до міністра оборони Піта Гегсета в процесі ухвалення рішень.

Але речник Пентагону Шон Парнелл спростував припущення, що Гегсет не був активно залучений.

"Це твердження є абсолютно хибним. Міністр оборони розмовляє з президентом кілька разів на день і цього тижня був з президентом у Ситуаційній кімнаті", – заявив Парнелл.

Співрозмовники повідомили, що Трамп слухає голову Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна, командувача Центрального командування США Еріка Куріллу та директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа.

Джерела додали, що на відміну від практично всіх президентів США з часів Другої світової війни, Трамп не покладається на високопосадовців, які ретельно готують зовнішньополітичні та військові варіанти, а потім обговорюють їх з ним у структурований, обдуманий спосіб.

За їхніми словами, він обговорює зовнішню політику з посадовцями своєї адміністрації, а також з безліччю іноземних лідерів та контактів поза урядом. Але ці обговорення є більш неформальними та вільними. Як наслідок, можливо, у посадовців чи старших військових командирів менше можливостей поставити під сумнів припущення Трампа або висловити занепокоєння щодо курсу дій.

13 червня Ізраїль оголосив про початок операції проти Ірану. США тоді участі в ударах не брали.

17 червня NYT писала, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.

18 червня Хаменеї пригрозив США "непоправною шкодою" у разі приєднання до ударів по Ірану.

19 червня у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо Ірану впродовж двох тижнів.