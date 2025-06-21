Іран погрожує "дуже, дуже небезпечним" результатом для всіх, якщо Штати втрутяться у конфлікт

Глава МЗС заявив, що це було б "дуже прикро"

Аббас Арагчі (Фото: ERDEM SAHIN / EPA)

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що якщо Сполучені Штати втрутяться в конфлікт між Ісламською республікою та Ізраїлем, то результат буде "дуже, дуже небезпечним для всіх". Слова чиновника передає американський журнал Time.

"З твітів, інтерв'ю президента Сполучених Штатів цілком зрозуміло, що він говорить про провідну роль США в цих питаннях [потенційного втручання Вашингтону в конфлікт]. На жаль, ми чули, що США можуть приєднатися до цієї агресії. Це було б дуже прикро, і я думаю, що це було б дуже, дуже небезпечно для всіх", – розповів Арагчі.

Він також стверджував, що Тегеран має "багато свідчень" того, що Вашингтон був залучений до ізраїльських ударів "з першого дня" (13 червня) операції проти Ірану.

Раніше, 18 червня, фактичний керівник Ірану, аятола Алі Хаменеї заявив, що приєднання США до ізраїльських ударів, спрямованих проти його держави, "призведе до непоправної шкоди" для американців.