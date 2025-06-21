Глава МЗС Ізраїлю не вірить у дипломатичне вирішення конфлікту з Іраном
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар не вірить у дипломатичне вирішення конфлікту з Іраном. Таку думку він висловив у інтерв’ю німецькій газеті Bild.
За його словами, шлях переговорів із Тегераном вичерпано.
"Я не дуже вірю в дипломатію з Іраном. Усі попередні дипломатичні зусилля виявилися марними", – сказав Саар.
Міністр додав, що скептично ставиться до перемовин у Женеві.
"Зазвичай вони [іранці] використовують ці переговори, щоб обдурити, виграти час і домогтися подальшого прогресу [в ядерній програмі]. І я не вірю, що вони змінять свою поведінку", – зазначив глава МЗС Ізраїлю.
Він сказав, що поки що не бачив від іранців жодних конкретних пропозицій, які б вказували на те, що вони змінили свою думку.
"Наразі вони навіть не співпрацюють із МАГАТЕ. Інспекція наразі не працює", – додав міністр.
- 20 червня глави МЗС держав Європи на зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Арагчі в Женеві закликали Тегеран продовжити переговори зі США для припинення конфлікту з Ізраїлем.
- Іран пообіцяв повернутися до дипломатії після закінчення ізраїльської операції проти нього.