Глава МЗС Ізраїлю не вірить у дипломатичне вирішення конфлікту з Іраном

Гідеон Саар (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар не вірить у дипломатичне вирішення конфлікту з Іраном. Таку думку він висловив у інтерв’ю німецькій газеті Bild.

За його словами, шлях переговорів із Тегераном вичерпано.

"Я не дуже вірю в дипломатію з Іраном. Усі попередні дипломатичні зусилля виявилися марними", – сказав Саар.

Міністр додав, що скептично ставиться до перемовин у Женеві.

"Зазвичай вони [іранці] використовують ці переговори, щоб обдурити, виграти час і домогтися подальшого прогресу [в ядерній програмі]. І я не вірю, що вони змінять свою поведінку", – зазначив глава МЗС Ізраїлю.

Він сказав, що поки що не бачив від іранців жодних конкретних пропозицій, які б вказували на те, що вони змінили свою думку.

"Наразі вони навіть не співпрацюють із МАГАТЕ. Інспекція наразі не працює", – додав міністр.