Глава МИД Израиля не верит в дипломатическое разрешение конфликта с Ираном
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар не верит в дипломатическое разрешение конфликта с Ираном. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, путь переговоров с Тегераном исчерпан.
"Я не очень верю в дипломатию с Ираном. Все предыдущие дипломатические усилия оказались тщетными", – сказал Саар.
Министр добавил, что скептически относится к переговорам в Женеве.
"Обычно они [иранцы] используют эти переговоры, чтобы обмануть, выиграть время и добиться дальнейшего прогресса [в ядерной программе]. И я не верю, что они изменят свое поведение", – отметил глава МИД Израиля.
Он сказал, что пока не видел от иранцев никаких конкретных предложений, указывающих на то, что они изменили свое мнение.
"Пока они даже не сотрудничают с МАГАТЭ. Инспекция пока не работает", — добавил министр.
- 20 июня главы МИД стран Европы на встрече с министром иностранных дел Ирана Арагчи в Женеве призвали Тегеран продолжить переговоры с США по прекращению конфликта с Израилем.
- Иран пообещал вернуться к дипломатии по окончании израильской операции против него.