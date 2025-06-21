Глава МИД Израиля не верит в дипломатическое разрешение конфликта с Ираном

Гидеон Саар (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар не верит в дипломатическое разрешение конфликта с Ираном. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, путь переговоров с Тегераном исчерпан.

"Я не очень верю в дипломатию с Ираном. Все предыдущие дипломатические усилия оказались тщетными", – сказал Саар.

Министр добавил, что скептически относится к переговорам в Женеве.

"Обычно они [иранцы] используют эти переговоры, чтобы обмануть, выиграть время и добиться дальнейшего прогресса [в ядерной программе]. И я не верю, что они изменят свое поведение", – отметил глава МИД Израиля.

Он сказал, что пока не видел от иранцев никаких конкретных предложений, указывающих на то, что они изменили свое мнение.

"Пока они даже не сотрудничают с МАГАТЭ. Инспекция пока не работает", — добавил министр.