Иран угрожает "очень, очень опасным" результатом для всех, если Штаты вмешаются в конфликт

Аббас Арагчи (Фото: ERDEM SAHIN/EPA)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт между Исламской республикой и Израилем, то результат будет "очень опасным для всех". Слова чиновника передает американский журнал Time.

"Из твитов, интервью президента Соединенных Штатов вполне понятно, что он говорит о ведущей роли США в этих вопросах [потенциального вмешательства Вашингтона в конфликт]. К сожалению, мы слышали, что США могут присоединиться к этой агрессии. Это было бы очень досадно, и я думаю, что это было бы очень, очень опасно для всех", – рассказал он.

Он также утверждал, что у Тегерана "много свидетельств" того, что Вашингтон был вовлечен в израильские удары "с первого дня" (13 июня) операции против Ирана.