Иран угрожает "очень, очень опасным" результатом для всех, если Штаты вмешаются в конфликт
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт между Исламской республикой и Израилем, то результат будет "очень опасным для всех". Слова чиновника передает американский журнал Time.
"Из твитов, интервью президента Соединенных Штатов вполне понятно, что он говорит о ведущей роли США в этих вопросах [потенциального вмешательства Вашингтона в конфликт]. К сожалению, мы слышали, что США могут присоединиться к этой агрессии. Это было бы очень досадно, и я думаю, что это было бы очень, очень опасно для всех", – рассказал он.
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Он также утверждал, что у Тегерана "много свидетельств" того, что Вашингтон был вовлечен в израильские удары "с первого дня" (13 июня) операции против Ирана.
- 20 июня, после встречи с представителями Европы в Женеве, Арагчи повторил старую позицию его страны, что Тегеран обещает вернуться в дипломатию после окончания израильской операции против него.
- Между тем Трамп отметил, что две недели – это максимум, который он дает Ирану, чтобы "увидеть, придут ли люди [руководство Исламской республики] в сознание". Глава израильского МИД заявил, что не верит в дипломатическое решение конфликта с Ираном.
- 21 июня президент Турции Эрдоган после встречи с Арагчи заявил, что его страна готова содействовать переговорам между Вашингтоном и Тегераном.