Эрдоган: Турция готова содействовать переговорам США с Ираном
Турция готова содействовать переговорам на высоком уровне между Соединенными Штатами и Ираном, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой тегеранской дипломатии Аббасом Аракчи в Стамбуле. Об этом сообщает Администрация главы турецкого государства.
Эрдоган отметил, что Анкара готова внести свой вклад в процесс, в частности, способствовать диалогу между сторонами. В то же время он акцентировал, что необходимо сделать неотложные шаги для начала дипломатии через технические переговоры (с участием специалистов в ядерном секторе. – Ред.) и переговоров на высоком уровне между Ираном и США.
Глава Турции подтвердил, что его страна продолжит поддерживать этот процесс.
На встрече Эрдогана и Аракчи обсуждались боевые действия между Ираном и Израилем, а также региональные и глобальные вопросы.
Президент Турции вновь повторил, что Анкара против ударов Израиля по Ирану, равно как в случаях с сектором Газа, Ливаном и Сирией. Эрдоган подтвердил, что его государство приняло "разные дипломатические усилия" для прекращения противостояния и возвращения к диалогу.
Глава Турции заявил, что Ближний Восток "не может выдержать еще одной войны", что Израиль "должен быть немедленно остановлен" и что путь к решению спора о ядерной программе Ирана лежит через переговоры.
Руководитель иранской дипломатии Аракчи прибыл в Стамбул для участия в сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.
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