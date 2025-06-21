Климкин назвал возможную выгоду для Киева, если Трамп захочет "спустить ситуацию" с Ираном

Президенту США потребуется "выглядеть суперкрутым" в других местах, если не получится с Тегераном, считает аналитик

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Если президент США Дональд Трамп решит разрядить напряжение в ситуации с Ираном, он может захотеть успеха в урегулировании войны РФ против Украины. Об этом заявил Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

Эксперт считает, что если Трамп в результате решит "спустить ситуацию" по Ирану, то это может быть "в каком-то сценарии выигрышным" для Украины.

"Поскольку если он [Трамп] не будет выглядеть суперкрутым по отношению к Ирану, то не будет выглядеть суперкрутым по отношению к Путину, еще чего-то другого – это уже слишком. Если ты ни в чем не крут, то возникает вопрос: а вообще, что такое крутизна?.. Поэтому мы посмотрим", – отметил Климкин.

Полный разговор можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: