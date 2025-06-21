Клімкін назвав можливу вигоду для України, якщо Трамп захоче "спустити ситуацію" щодо Ірану
Якщо президент США Дональд Трамп вирішить розрядити напругу у ситуації з Іраном, то він може захотіти успіху у врегулюванні війни РФ проти України. Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.
Експерт вважає, що якщо Трамп в результаті вирішить "спустити ситуацію" щодо Ірану, то це може бути "в якомусь сценарії виграшним" для України.
"Оскільки якщо він [Трамп] не буде виглядати суперкрутим щодо Ірану, то не виглядати суперкрутим щодо Путіна, щодо чогось іншого – це вже занадто. Якщо ти ні в чому не крутий, то виникає питання: а взагалі, що таке крутизна?.. Тому ми подивимося", – зазначив Клімкін.
Повну розмову можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:
- 20 червня, після зустрічі з представниками Європи у Женеві, глава МЗС Ірану повторив стару позицію його країни, що Тегеран обіцяє повернутися до дипломатії після закінчення ізраїльської операції проти нього.
- Тим часом Трамп зауважив, що два тижні – це максимум, який він дає Ірану, щоб "побачити, чи прийдуть люди [керівництво Ісламської республіки] до тями".
- Глава ізраїльського МЗС заявив, що не вірить у дипломатичне вирішення конфлікту з Іраном.