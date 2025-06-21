Клімкін назвав можливу вигоду для України, якщо Трамп захоче "спустити ситуацію" щодо Ірану

Президенту США буде потрібно "виглядати суперкрутим" в інших місцях, якщо не вийде з Тегераном, вважає аналітик

Павло Клімкін (Скриншот з відео LIGA.net)

Якщо президент США Дональд Трамп вирішить розрядити напругу у ситуації з Іраном, то він може захотіти успіху у врегулюванні війни РФ проти України. Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

Експерт вважає, що якщо Трамп в результаті вирішить "спустити ситуацію" щодо Ірану, то це може бути "в якомусь сценарії виграшним" для України.

"Оскільки якщо він [Трамп] не буде виглядати суперкрутим щодо Ірану, то не виглядати суперкрутим щодо Путіна, щодо чогось іншого – це вже занадто. Якщо ти ні в чому не крутий, то виникає питання: а взагалі, що таке крутизна?.. Тому ми подивимося", – зазначив Клімкін.

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