Ердоган: Туреччина готова сприяти переговорам США з Іраном

Анкара хоче як технічних перемовин, так і діалогу на високому рівні

Реджеп Тайїп Ердоган та Аббас Арагчі (Фото: Адміністрація президента Туреччини)

Туреччина готова сприяти переговорам на високому рівні між Сполученими Штатами та Іраном, заявив президент країни Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з головою тегеранської дипломатії Аббасом Арагчі у Стамбулі. Про це повідомляє Адміністрація глави турецької держави.

Ердоган зазначив, що Анкара готова зробити свій внесок у процес, зокрема, сприяти діалогу між сторонами. Водночас він акцентував, що необхідно зробити невідкладні кроки для початку дипломатії через технічні перемовини (за участю фахівців в ядерному секторі. – Ред.) та переговори на високому рівні між Іраном і США.

Глава Туреччини підтвердив, що його країна продовжить підтримувати цей процес.

На зустрічі Ердогана та Арагчі обговорювались бойові дії між Іраном та Ізраїлем, а також "регіональні та глобальні питання".

Президент Туреччини знову повторив, що Анкара проти ударів Ізраїлю по Ірану, так само як у випадках з сектором Гази, Ліваном та Сирією. Ердоган підтвердив, що його держава вжила "різні дипломатичні зусилля" для припинення протистояння та повернення до діалогу.

Глава Туреччини заявив, що Близький Схід "не може витримати ще однієї війни", що Ізраїль "повинен бути негайно зупинений" і що шлях до вирішення суперечки стосовно ядерної програми Ірану лежить через переговори.

Керівник іранської дипломатії Арагчі прибув до Стамбула для участі у сесії Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва.