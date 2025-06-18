Ердоган: Іран має законне право захищатися від бандитизму Ізраїлю

Президент Туреччини звинуватив Ізраїль у "державному тероризмі" щодо сусідніх країн, а також у підтримці турецької опозиції

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: пресслужба президента Туреччини)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Ізраїль у немотивованої агресії щодо низки сусідніх країн та визнав право Ірану на самозахист від "бандитизму та державного тероризму". Також він вважає, що Ізраїль підживлює протести у Туреччини. Про це Ердоган заявив на засіданні керівної Партії справедливості та розвитку, повідомляє турецький філіал CNN.

За словами Ердогана, Ізраїль "здійснює геноцид" у Газі, "вбиває мирних жителів" у Лівані, Сирії, Ємені і на Західному березі річки Йордан, а також "розширив свій бандитизм" на Іран.

"Я маю сказати перш за все: це цілком природне, законне та законне право Ірану захищатися від цього бандитизму з боку Ізраїлю, від цього державного тероризму", – заявив Ердоган.

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Він звинуватив міжнародні інституції та держави, особливо Організацію Об'єднаних Націй, у мовчазному потаканні, а подекуди у відкритій підтримці "ізраїльській агресії".

За словами Ердогана, Туреччина робить "все можливе, щоб зупинити нелюдську агресію" і робитиме це надалі.

Він закликав країни регіону діяти проти Ізраїлю спільно.

"Усі країни нашого регіону повинні винести необхідні уроки з цих подій. Має бути вжито спільних заходів проти ізраїльської агресії та державного терору Ізраїлю в нашому регіоні", – сказав Ердоган.

Наостанок він заявив, що Ізраїль стоїть за внутрішніми проблемами Туреччини, включно із політичним протистоянням.

"Стало набагато очевидніше, що дискусії, розбіжності та поляризація, які тривають десятиліттями в Туреччині, зумовлені зовнішньою динамікою. Жоден переворот не був спланований патріотичними руками", – сказав Ердоган.