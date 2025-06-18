Эрдоган: Иран имеет законное право защищаться от бандитизма Израиля

Президент Турции обвинил Израиль в "государственном терроризме" в отношении соседних стран, а заодно в поддержке турецкой оппозиции

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Турции)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в немотивированной агрессии по поводу ряда соседних стран и признал право Ирана на самозащиту от "бандитизма и государственного терроризма". Также он считает, что Израиль подпитывает протесты в Турции. Об этом Эрдоган заявил на заседании правящей Партии справедливости и развития, сообщает турецкий филиал CNN.

По словам Эрдогана, Израиль "совершает геноцид" в Газе, "убивает мирных жителей" в Ливане, Сирии, Йемене и на Западном берегу реки Иордан, а также "расширил свой бандитизм" на Иран.

"Я должен сказать прежде всего: это вполне естественное, законное и законное право Ирана защищаться от этого бандитизма со стороны Израиля, от этого государственного терроризма", – заявил Эрдоган.

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Он обвинил международные институции и государства, особенно Организацию Объединенных Наций, в молчаливом потакании, а иногда в открытой поддержке "израильской агрессии".

По словам Эрдогана, Турция делает "все возможное, чтобы остановить бесчеловечную агрессию" и будет делать это дальше.

Он призвал страны региона действовать против Израиля вместе.

"Все страны нашего региона должны извлечь необходимые уроки из этих событий. Должны быть приняты совместные меры против израильской агрессии и государственного террора Израиля в нашем регионе", – сказал Эрдоган.

В заключение он заявил, что Израиль стоит за внутренними проблемами Турции, включая политическое противостояние.

"Стало гораздо очевиднее, что продолжающиеся десятилетиями в Турции дискуссии, разногласия и поляризация обусловлены внешней динамикой. Ни один переворот не был спланирован патриотическими руками", – сказал Эрдоган.