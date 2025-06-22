США бомбами атаковали ядерные объекты Ирана: Хулиган должен вернуться к переговорам

Трамп предупредил, что любой ответ Ирана будет встречен еще большей силой США

Дональд Трамп наблюдает за атакой по Ирану (Фото: Белый дом)

В ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля против Ирана и ударили по ядерным объектам страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в сети Truth Social.

По его словам, самолетами атакованы были объекты Фордо, Натанз и Исфахан. После операции американские воздушные судна покинули воздушное пространство Ирана.

"Полный груз бомб был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время для мира!" – сообщил он.

В видеообращении после атаки Трамп сообщил, что целью ударов было полностью уничтожить иранскую программу обогащения урана и положить конец ядерным угрозам "государства-спонсора терроризма номер один в мире". Он отметил, что атака стала "зрелищным военным успехом", а сами объекты – полностью уничтожены.

После этого Иран будет вынужден "искать мир".

"Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо более легкими", – подчеркнул президент США.

Он напомнил, что Иран в течение 40 лет твердил "Смерть Америке", "Смерть Израилю", и подчеркнул, что этого больше не повторится. Также Трамп поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и армию страны.

"Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала раньше, и мы прошли долгий путь к тому, чтобы стереть эту ужасную угрозу для Израиля. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали", – подчеркнул он.

В соцсети Трамп предупредил, что любое возмездие Ирана против США будет встречено "гораздо большей силой, чем было сегодня".

Трамп наблюдает за операцией против Ирана (Фото: Белый дом)