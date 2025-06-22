Україна відреагувала на удари США по Ірану: Ядерна програма має закритись

Будівля МЗС України (Фото: Depositphotos)

Україна виступає за закриття ядерної програми Ірану, заявило Міністерство закордонних справ, реагуючи на удари США по атомних об'єктах Ісламської республіки.

"Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків", – заявили у дипломатичному відомстві.

МЗС зауважило, що до нинішньої ситуації призвела саме агресивність дій режиму Ірану, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включно з ворожим ставленням як до Ізраїлю, так і до багатьох інших країн.

Офіційний Київ нагадав, що Іран є співучасником злочину агресії проти України, оскільки Тегеран надає військову допомогу Москві, зокрема постачає безпілотники та технології, котрі РФ систематично застосовує для вбивства людей та знищення критичної інфраструктури.

У відомстві зауважили, що Україна неодноразово привертала увагу міжнародної спільноти, що така допомога окупантам є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН щодо ядерної програми Ірану, а відтак вимагає реакції з боку світу.

"Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, як ніхто інший розуміє рівень загрози від зброї масового знищення. Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими", – додають у повідомленні.

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Щодо майбутнього Ірану МЗС заявило: народ країни "заслуговує на гідне, вільне та щасливе життя у мирі та порозумінні як з Ізраїлем, так і з усіма іншими народами світу, а не на засилля нинішнього режиму з його орієнтацією на війну, терор, брехню та одвічну конфронтацію".

Також Київ вчергове закликав керівництво Тегерана припинити допомогу Москві.

У МЗС зазначили, що політика "миру завдяки силі", яка вже зараз позбавляє Іран засобів терору та дестабілізації регіону, може допомогти не лише на Близькому сході, але у Європі. Україна знову закликала до посилення санкцій проти Москви та зміцнення оборонних спроможностей Києва.

"Констатуємо також, що ситуація на Близькому сході залишається вкрай нестабільною. Приєднуємося до міжнародної спільноти в заклику до сторін знизити напругу в регіоні та пріоритизувати [зробити першочерговим] пошук дипломатичних рішень за столом переговорів", – підсумовують у відомстві.

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