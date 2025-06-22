Fox News: США могли атакувати Іран ракетами "Томагавк" і протибункерними бомбами

Трамп і чиновники спостерігають за аткою (Фото: Білий дім)

США могли атакувати Іран протибункерними бомбами й ракетами "Томагавк". Про це повідомляє Fox News, посилаючись на подробиці американського президента Дональда Трампа.

Ведучий Шон Генніті заявив, що по ядерному об'єкту Ірану у Фордо нібито було завдано п'ять-шість ударів протибункерними бомбами. Кожна з них важить близько 15 тонн. За його словами, бомби могли скинути американські стелс-бомбардувальники B-2.

Анонімні співрозмовники CNN, знайомі з операцією, повідомили, що може йтися про GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як "бункер-знищувач". Вона була розроблена для "досягнення та знищення зброї масового ураження" супротивників США, що розміщена на "добре захищених об'єктах".

Це перший відомий випадок використання бомби у бойових діях.

Водночас журналістка Fox News Дженніфер Гріффін повідомила, що по ядерних об'єктах у Натанз та Ісфахан могли бути випущені 30 ракет "Томагавк". Імовірно, їх запустив переобладнаний підводний човен класу "Огайо" з керованими ракетами.