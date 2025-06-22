Fox News: США могли атаковать Иран ракетами "Томагавк" и противобункерными бомбами

Трамп и чиновники наблюдают за аткой (Фото: Белый дом)

США могли атаковать Иран противобункерными бомбами и ракетами "Томагавк". Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на подробности от американского президента Дональда Трампа.

Ведущий Шон Хэннити заявил, что по ядерному объекту Ирана в Фордо якобы было нанесено пять-шесть ударов противобункерными бомбами. Каждая из них весит около 15 тонн. По его словам, бомбы могли сбросить американские стелс-бомбардировщиков B-2.

Анонимные собеседники CNN, знакомые с операцией, сообщили, что речь может идти о GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известной как "бункер-уничтожитель". Она была разработана для "достижения и уничтожения оружия массового поражения" противников США, размещенного на "хорошо защищенных объектах".

Это первый известный случай использования бомбы в боевых действиях.

В то же время журналист Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что по ядерным объектам в Натанз и Исфахан могли быть выпущены 30 ракет "Томагавк". Предположительно, их запустила переоборудованная подлодка класса "Огайо" с управляемыми ракетами.