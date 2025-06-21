США перебрасывают авиацию в Тихий океан, пока Трамп взвешивает, бить ли по Ирану – Reuters
Соединенные Штаты перебрасывают стратегические бомбардировщики B-2 на тихоокеанский остров Гуам, подтвердили агентству Reuters два анонимных американских чиновника. Это происходит в то время, когда американский президент Дональд Трамп взвешивает, стоит ли его стране участвовать в ударах Израиля по Ирану.
Собеседники медиа отказались раскрыть какие-либо другие подробности. Один из чиновников заявил, что пока не было приказов о перемещении бомбардировщиков за пределы Гуама. Официальные лица не сообщили, сколько самолетов перебросили на остров.
Пентагон не ответил на запрос Reuters о комментарии.
Пока неизвестно, связана ли передислокация этих B-2 с напряженностью на Ближнем Востоке.
Эти стратегические бомбардировщики могут нести американские управляемые авиабомбы GBU-57 весом 13 600 килограммов, предназначенные для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей. По мнению экспертов, именно такое вооружение может быть использовано для ударов по объектам ядерной программы Ирана, в частности, в Фордо.
Агентство отмечает, что аналитики и чиновники внимательно следят за тем, будут ли эти бомбардировщики перемещены на американо-британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По словам экспертов, он "имеет идеальное расположение для операций на Ближнем Востоке".
У Штатов были самолеты B-2 на Диего-Гарсии до прошлого месяца, когда их заменили бомбардировщиками B-52.
- 19 июня газета The Guardian сообщила, что Трамп не одобрил удар по Ирану из-за сомнений в эффективности бомбы GBU-57. Агентство Bloomberg писало, что американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Телеканал CNN заявил, что американские военные переместили часть самолетов и кораблей, размещенных на Ближнем Востоке.
- 20 июня Трамп отметил, что две недели – это максимум, который он дает Ирану, чтобы "увидеть, придут ли люди [руководство Исламской республики] в сознание".
- 21 июня глава МИД Ирана заявил: если Соединенные Штаты вмешаются в конфликт между его страной и Израилем, то результат будет "очень, очень опасным для всех".