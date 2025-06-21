США перебрасывают авиацию в Тихий океан, пока Трамп взвешивает, бить ли по Ирану – Reuters

Пока неизвестно, связана ли передислокация B-2 с напряженностью на Ближнем Востоке

Стратегический бомбардировщик B-2 (Иллюстративное фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA)

Соединенные Штаты перебрасывают стратегические бомбардировщики B-2 на тихоокеанский остров Гуам, подтвердили агентству Reuters два анонимных американских чиновника. Это происходит в то время, когда американский президент Дональд Трамп взвешивает, стоит ли его стране участвовать в ударах Израиля по Ирану.

Собеседники медиа отказались раскрыть какие-либо другие подробности. Один из чиновников заявил, что пока не было приказов о перемещении бомбардировщиков за пределы Гуама. Официальные лица не сообщили, сколько самолетов перебросили на остров.

Пентагон не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Пока неизвестно, связана ли передислокация этих B-2 с напряженностью на Ближнем Востоке.

Эти стратегические бомбардировщики могут нести американские управляемые авиабомбы GBU-57 весом 13 600 килограммов, предназначенные для уничтожения целей, находящихся глубоко под землей. По мнению экспертов, именно такое вооружение может быть использовано для ударов по объектам ядерной программы Ирана, в частности, в Фордо.

Агентство отмечает, что аналитики и чиновники внимательно следят за тем, будут ли эти бомбардировщики перемещены на американо-британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По словам экспертов, он "имеет идеальное расположение для операций на Ближнем Востоке".

У Штатов были самолеты B-2 на Диего-Гарсии до прошлого месяца, когда их заменили бомбардировщиками B-52.

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