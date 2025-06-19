CNN: США переместили часть авиации и флота на фоне угрозы атаки Ирана
Американские военные переместили часть самолетов и кораблей, размещенных на Ближнем Востоке, в ответ на угрозу эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.
По их словам, США приняли ряд мер по защите своей инфраструктуры и личного состава в регионе. В частности, с авиабазы "Аль-Удейд" в Катаре были выведены все самолеты, не находившиеся в специальных укрытиях.
Также американские военно-морские корабли, дислоцированные на базе в Бахрейне, покинули порт в начале этой недели.
Журналисты отмечают, что спутниковые снимки подтвердили опустошение района на базе в Катаре.
Кроме того, Центральное командование США (CENTCOM) заранее разместило дополнительные запасы крови в регионе. Это стандартная процедура в тех случаях, когда существует реальная угроза нападения на американские силы, пишет издание.
Один из чиновников назвал действия "осмотрительным, предупредительным планированием" на фоне заявлений Ирана о возможных атаках на американские базы, если Вашингтон поддержит Израиль в потенциальном ударе по иранским ядерным объектам.
Куда именно были перемещены самолеты и корабли, пока не раскрывается.
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