CNN: США перемістили частину авіації та флоту на тлі загрози атаки Ірану

З авіабази у Катарі вивели всі літаки, які не перебували у спеціальних укриттях

Літаки США (Фото: EPA)

Американські військові перемістили частину літаків і кораблів, розміщених на Близькому Сході, у відповідь на загрозу ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників Пентагону.

За їхніми словами, США вжили низки запобіжних заходів для захисту своєї інфраструктури та особового складу в регіоні. Зокрема, з авіабази "Аль-Удейд" у Катарі було виведено всі літаки, які не перебували у спеціальних укриттях.

Також американські військово-морські кораблі, дислоковані на базі в Бахрейні, покинули порт на початку цього тижня.

Журналісти зазначають, що супутникові знімки підтвердили спорожнілий район на базі в Катарі.

Авіабаза "Аль-Удейд" у Катарі (Фото: edition.cnn.com)

Крім того, Центральне командування США (CENTCOM) заздалегідь розмістило додаткові запаси крові в регіоні. Це стандартна процедура у випадках, коли існує реальна загроза нападу на американські сили, пише видання.

Один із чиновників назвав дії "обачним, запобіжним плануванням" на тлі заяв Ірану про можливі атаки на американські бази, якщо Вашингтон підтримає Ізраїль у потенційному ударі по іранських ядерних об'єктах.

Куди саме були переміщені літаки та кораблі, наразі не розкривається.