США перекидають стратегічну авіацію до Тихого океану, коли Трамп зважує, чи бити по Ірану – Reuters
Стратегічний бомбардувальник B-2 (Ілюстративне фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

Сполучені Штати перекидають стратегічні бомбардувальники B-2 на тихоокеанський острів Ґуам, підтвердили агенції Reuters двоє анонімних американських чиновників. Це відбувається у той час, коли американський президент Дональд Трамп зважує, чи варто його країні брати участь в ударах Ізраїлю по Ірану.

Співбесідники медіа відмовилися розкрити будь-які інші подробиці. Один з посадовців заявив, що поки не було наказів про переміщення бомбардувальників за межі Ґуаму. Чиновники не повідомили, скільки саме літаків перекинули на острів.

Читайте також
Торговець повітрям, супербомба і виправдання Путіну. Що слід знати про операцію "Висхідний лев"

Пентагон не відповів на запит Reuters про коментар.

Наразі невідомо, чи пов'язана передислокація цих B-2 з напруженістю на Близькому Сході.

Ці стратегічні бомбардувальники можуть нести американські керовані авіабомби GBU-57 вагою 13 600 кілограмів, призначені для знищення цілей, що розташовані глибоко під землею. На думку експертів, саме таке озброєння може бути використано для ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, зокрема у Фордо.

Агенція зазначає, що аналітики та чиновники уважно стежать за тим, чи будуть переміщені ці бомбардувальники на американо-британську базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. За словами експертів, він "має ідеальне розташування для операцій на Близькому Сході".

Штати мали літаки B-2 на Дієго-Гарсії до минулого місяця, коли їх замінили на бомбардувальники B-52.

Читайте також
Іран і теорія змов: звідки пішли чутки про таємне підґрунтя війни проти Ізраїлю
Читайте також
Ізраїль вдарив не лише по Ірану, а й по репутації Трампа
ІранІзраїльдональд трампТихий океангуам