США перекидають стратегічну авіацію до Тихого океану, коли Трамп зважує, чи бити по Ірану – Reuters

Наразі невідомо, чи пов'язана передислокація B-2 з напруженістю на Близькому Сході

Стратегічний бомбардувальник B-2 (Ілюстративне фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA)

Сполучені Штати перекидають стратегічні бомбардувальники B-2 на тихоокеанський острів Ґуам, підтвердили агенції Reuters двоє анонімних американських чиновників. Це відбувається у той час, коли американський президент Дональд Трамп зважує, чи варто його країні брати участь в ударах Ізраїлю по Ірану.

Співбесідники медіа відмовилися розкрити будь-які інші подробиці. Один з посадовців заявив, що поки не було наказів про переміщення бомбардувальників за межі Ґуаму. Чиновники не повідомили, скільки саме літаків перекинули на острів.

Пентагон не відповів на запит Reuters про коментар.

Наразі невідомо, чи пов'язана передислокація цих B-2 з напруженістю на Близькому Сході.

Ці стратегічні бомбардувальники можуть нести американські керовані авіабомби GBU-57 вагою 13 600 кілограмів, призначені для знищення цілей, що розташовані глибоко під землею. На думку експертів, саме таке озброєння може бути використано для ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, зокрема у Фордо.

Агенція зазначає, що аналітики та чиновники уважно стежать за тим, чи будуть переміщені ці бомбардувальники на американо-британську базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. За словами експертів, він "має ідеальне розташування для операцій на Близькому Сході".

Штати мали літаки B-2 на Дієго-Гарсії до минулого місяця, коли їх замінили на бомбардувальники B-52.

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