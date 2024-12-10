США вперше успішно перехопили балістику середньої дальності у Тихому океані – деталі

Ракета-перехоплювач рухається зі швидкістю 4,5 кілометра на секунду

Ракета-перехоплювач Standard Missile-3 (Ілюстративне фото: U.S. Navy)

Агенція протиракетної оборони США вперше успішно перехопила балістичну ракету середньої дальності повітряного базування. Про це повідомили у Міністерстві оборони США, передає медіа Reuters.

Успішні випробування відбулися біля берегів авіабази Андерсен на Гуамі – це територія США у західній частині Тихого океану, що знаходиться ближче до Китаю, аніж до штату Гаваї. Цей острів відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності у регіоні та стриманні потенційних противників.

Це випробування підкреслює прихильність Пентагону до зміцнення оборони Гуаму від нових ракетних загроз.

Під час випробування Flight Experiment Mission-02 (FEM-02) наземна система протиракетної оборони Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 та системою вертикальну пустку, випустила ракету Standard Missile-3 Block IIA.

Остання рухається зі швидкістю 4,5 кілометра на секунду (13,2 маху), її дальність становить 1200 км, а максимальна висота – 1050 км. Таке озброєння виробляє корпорація RTX Corp (раніше називалася Raytheon), котра серед іншого випускає комплекси Patriot.

Успішне перехоплення ракети – частина ширшої ініціативи з розробки системи оборони Гуаму, що покликана забезпечити вдосконалену інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони.

Агенція протиракетної оборони США планує використати дані, зібрані під час цього випробування для подальшого вдосконалення та перевірки концепції й вимог до майбутньої системи оборони острова.