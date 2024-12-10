США впервые успешно перехватили баллистику средней дальности в Тихом океане – детали
Агентство противоракетной обороны США впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны США, передает СМИ Reuters.
Успешные испытания прошли у берегов авиабазы Андерсен на Гуаме – это территория США в западной части Тихого океана, которая находится ближе к Китаю, чем к Гавайям. Этот остров играет решающую роль в поддержании американского присутствия в регионе и удержании потенциальных противников.
Это испытание подчеркивает приверженность Пентагона укреплению обороны Гуама от новых ракетных угроз.
Во время испытания Flight Experiment Mission-02 (FEM-02) наземная система противоракетной обороны Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикальной пустоши, выпустила ракету Standard Missile-3 Block IIA.
Последняя двигается со скоростью 4,5 километра в секунду (13,2 маха), ее дальность составляет 1200 км, а максимальная высота – 1050 км. Такое вооружение производит корпорация RTX Corp (ранее называвшаяся Raytheon), среди прочего выпускающая комплексы Patriot.
Успешный перехват ракеты – часть более широкой инициативы по разработке системы обороны Гуама, которая призвана обеспечить усовершенствованную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.
Агентство противоракетной обороны США планирует использовать данные, собранные в ходе этого испытания для дальнейшего совершенствования и проверки концепции и требований к будущей системе обороны острова.
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