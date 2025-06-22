Іран після атаки США запросив термінове засідання ООН і вдарив ракетами по Ізраїлю

У Тель-Авіві пошкоджено будинки, в країні загалом відомо про 11 постраждалих

Атака по Ізраїлю (Фото: Magen David Adom/Х)

Іран після нічної атаки США на ядерні об'єкти країни запросив екстрене засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй. Також Тегеран запустив у бік Ізраїлю ракети, повідомляють про руйнування, інформує CNN.

За інформацією агентства з надзвичайних ситуацій Magen David Adom, у Тель-Авіві після влучання іранської ракети пошкоджено будівлі.

"Це масштабне руйнування. Декілька двоповерхових житлових будинків отримали серйозні пошкодження, а деякі завалилися", – заявили у службі.

Міський чиновник північного міста Хайфа також підтвердив факт удару по місту. За інформацією рятувальників, вони працюють у кількох місцях по всьому Ізраїлю, звідки надійшли повідомлення про падіння снарядів. Усього постраждали 11 осіб, одна з яких у стані середньої тяжкості.

Фото: служба MDA

Водночас посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані написав листа, в якому запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН. Він назвав атаку США "серйозною загрозою регіональному й міжнародному миру та безпеці".

За словами Іравані, удари США були нібито під повним контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Він закликав провести засідання Радбезу ООН, щоб розглянути "незаконний акт" США, вжити заходів щодо його засудження і "покарати винних".