Іран після атаки США запросив термінове засідання ООН і вдарив ракетами по Ізраїлю
Іран після нічної атаки США на ядерні об'єкти країни запросив екстрене засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй. Також Тегеран запустив у бік Ізраїлю ракети, повідомляють про руйнування, інформує CNN.
За інформацією агентства з надзвичайних ситуацій Magen David Adom, у Тель-Авіві після влучання іранської ракети пошкоджено будівлі.
"Це масштабне руйнування. Декілька двоповерхових житлових будинків отримали серйозні пошкодження, а деякі завалилися", – заявили у службі.
Міський чиновник північного міста Хайфа також підтвердив факт удару по місту. За інформацією рятувальників, вони працюють у кількох місцях по всьому Ізраїлю, звідки надійшли повідомлення про падіння снарядів. Усього постраждали 11 осіб, одна з яких у стані середньої тяжкості.
Водночас посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані написав листа, в якому запросив екстрене засідання Ради безпеки ООН. Він назвав атаку США "серйозною загрозою регіональному й міжнародному миру та безпеці".
За словами Іравані, удари США були нібито під повним контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Він закликав провести засідання Радбезу ООН, щоб розглянути "незаконний акт" США, вжити заходів щодо його засудження і "покарати винних".
- 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану. Трамп заявив, що "хуліган має повернутися до переговорів", маючи на увазі Тегеран. Він попередив, що спроби відповісти на атаки будуть зустрінуті силою.
- Як повідомили Fox News і CNN, Іран міг бути атакований 30 ракетами "Томагавк" і п'ятьма-шістьма протибункерними бомбами GBU-57.
- В Ізраїлі привітали атаки США на Іран, тоді як генсек ООН і низка політиків у США засудили їх.