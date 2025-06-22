Иран после атаки США запросил срочное заседание ООН и ударил ракетами по Израилю

В Тель-Авиве повреждены здания, по стране известно об 11 пострадавших

Атака по Израилю (Фото: Magen David Adom/Х)

Иран после ночной атаки США на ядерные объекты страны запросил экстренное заседание Совета Безопасности Организации объединенных наций. Также Тегеран запустил в сторону Израиля ракеты, сообщается о разрушениях, передает CNN.

По информации агентства по чрезвычайным ситуациям Magen David Adom, в Тель-Авиве после попадания иранской ракеты повреждены здания.

"Это масштабное разрушение. Несколько двухэтажных жилых домов получили серьезные повреждения, а некоторые обрушились", – заявили в службе.

Городской чиновник северного города Хайфа также подтвердил факт удара по городу. По информации спасателей, они работают в нескольких местах по всему Израилю, откуда поступили сообщения о падении снарядов. Всего пострадали 11 человек, один из которых в состоянии средней тяжести.

Фото: служба MDA

В то же время посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани написал письмо, в котором запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Он назвал атаку США "серьезной угрозой региональному и международному миру и безопасности".

По словам Иравани, удары США были якобы под полным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он призвал провести заседание Совбеза ООН, чтобы рассмотреть "незаконный акт" США, принять меры по его осуждению и "наказать виновных".