Израиль приветствует атаку США на ядерные объекты Ирана. В Тегеране и ООН осуждают

Иран заявил, что оставляет за собой право на защиту

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на атаку США по ядерным объектам Ирана. Он поздравил США и назвал операцию "исторической", призвав к миру через демонстрацию силы.

"Ваше смелое решение нацелиться на ядерные объекты Ирана с помощью устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю", – сказал премьер.

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По его словам, в ходе операции "Восходящий лев" Израиль совершил поистине удивительные вещи, но в сегодняшних действиях против ядерных объектов Ирана Америка была "действительно непревзойденной".

"США сделали то, что не смогла сделать ни одна другая страна на земле. История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный режим в мире самого опасного в мире оружия", – сказал Нетаньяху.

Он выразил надежду, что операция США заложит основу для мира и процветания на Ближнем Востоке и за его пределами.

"Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а потом – мир. И сегодня президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой", – заявил Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац похвалил Трампа за "исторические" удары по Ирану. Он считает, что сейчас союз США и Израиля крепче, чем когда-либо.

В то же время генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку США на Иран и заявил, что единственный путь вперед – это дипломатия.

"Я глубоко обеспокоен применением силы США против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в уже находящемся на грани регионе и прямая угроза международному миру и безопасности", – заявил он.

По словам генсека, есть риск, что конфликт может быстро выйти из-под контроля, а последствия как для региона, так и для мира будут катастрофическими.

"Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Хартией ООН и другими нормами интернационального права. В это опасное время крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения нет. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир", – резюмировал Гутерриш.

Также действия Трампа осудили некоторые политики в США. В частности, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что президент США не выполнил обещания "принести мир на Ближний Восток". Также член Палаты Александрия Окасио-Кортес считает атаку грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. Такого же мнения придерживается и сенатор Элизабет Уоррен.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США серьезно нарушили Устав ООН, международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия. Иран, согласно уставу ООН, оставляет за собой право для защиты.

"События этого утра возмутительны и будут иметь вечные последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим чрезвычайно опасным, беззаконным и преступным поведением", – заявил Аракчи.