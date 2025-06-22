Ізраїль вітає атаку США на ядерні об'єкти Ірану. У Тегерані та ООН засуджують

Іран заявив, що залишає за собою право на захист

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на атаку США по ядерних об'єктах Ірану. Він привітав США та назвав операцію "історичною", закликавши до миру через демонстрацію сили.

"Ваше сміливе рішення націлитись на ядерні об'єкти Ірану за допомогою жахливої та праведної сили Сполучених Штатів змінить історію", – сказав прем'єр.

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За його словами, в ході операції "Висхідний лев" Ізраїль зробив справді дивовижні речі, але в сьогоднішніх діях проти ядерних об'єктів Ірану Америка була "справді неперевершеною".

"США зробили те, що не змогла зробити жодна інша країна на землі. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший режим у світі найнебезпечнішої у світі зброї", – сказав Нетаньяху.

Він висловив сподівання, що операція США закладе основу для миру і процвітання на Близькому Сході та за його межами.

"Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, а потім – мир. І сьогодні президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою", – заявив Нетаньяху.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац похвалив Трампа за "історичні" удари по Ірану. Він вважає, що зараз союз США й Ізраїлю міцніший, ніж будь-коли.

Водночас генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив атаку США на Іран і заявив, що єдиний шлях уперед – це дипломатія.

"Я глибоко стурбований застосуванням сили США проти Ірану сьогодні. Це небезпечна ескалація у регіоні, який уже перебуває на межі, і пряма загроза міжнародному миру та безпеці", – заявив він.

За словами генсека, є ризик, що конфлікт може швидко вийти з-під контролю, а наслідки як для регіону, так і для світу будуть катастрофічними.

"Я закликаю держави-члени до деескалації й виконання своїх зобов'язань відповідно до Хартії ООН та інших норм міжнародного права. У цей небезпечний час украй важливо уникнути спіралі хаосу. Військового рішення немає. Єдиний шлях уперед – це дипломатія. Єдина надія – це мир", – резюмував Гутерреш.

Також дії Трампа засудили деякі політики у США. Зокрема, лідер меншості у Палаті представників Хакім Джефріс заявив, що президент США не виконав обіцянки "принести мир на Близький Схід". Також членкиня Палати Олександрія Окасіо-Кортес вважає атаку грубим порушенням Конституції та військових повноважень Конгресу. Такої думки дотримується і сенаторка Елізабет Воррен.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що США серйозно порушили Статут ООН, міжнародне право та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Іран, згідно зі статутом ООН, залишає за собою право на захист.

"Події цього ранку обурливі й матимуть вічні наслідки. Кожен член ООН має бути стривожений цією надзвичайно небезпечною, беззаконною та злочинною поведінкою", – заявив Аракчі.