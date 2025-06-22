Зеленський: Перед операцією США проти Ірану вдалося евакуювати українців та іноземців
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Перед операцією США проти ядерних об'єктів Ірану Україна евакуювала своїх громадян та держав-партнерів із зони небезпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Евакуацію проводили українські дипломати та Головне управління розвідки. Було евакуйовано 176 людей з Ізраїлю до Єгипту, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан. Серед евакуйованих, зокрема, громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів президенту щодо роботи посольств у регіоні.

"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", – зазначив Зеленський.

  • У ніч проти 22 червня США з повітря атакували ядерні об'єкти Ірану. Трамп назвав Тегеран "хуліганом" та заявив, що той має повернутися до переговорів. Він також попередив, що спроби відповісти на атаки будуть зустрінуті силою.
  • За інформацією Fox News та CNN, Іран міг бути атакований 30 ракетами "Томагавк" та п'ятьма-шістьма протибункерними бомбами GBU-57.
  • В Ізраїлі привітали атаки США на Іран, тоді як генсек ООН та низка політиків у США засудили їх.
  • Іран після атаки США запросив термінове засідання ООН і вдарив ракетами по Ізраїлю. Відомо про 11 постраждалих, у Тель-Авіві зруйновано житловий будинок.
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