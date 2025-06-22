Зеленський: Перед операцією США проти Ірану вдалося евакуювати українців та іноземців

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Перед операцією США проти ядерних об'єктів Ірану Україна евакуювала своїх громадян та держав-партнерів із зони небезпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Евакуацію проводили українські дипломати та Головне управління розвідки. Було евакуйовано 176 людей з Ізраїлю до Єгипту, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан. Серед евакуйованих, зокрема, громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів президенту щодо роботи посольств у регіоні.

"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", – зазначив Зеленський.