Зеленський: Перед операцією США проти Ірану вдалося евакуювати українців та іноземців
Перед операцією США проти ядерних об'єктів Ірану Україна евакуювала своїх громадян та держав-партнерів із зони небезпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Евакуацію проводили українські дипломати та Головне управління розвідки. Було евакуйовано 176 людей з Ізраїлю до Єгипту, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан. Серед евакуйованих, зокрема, громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів президенту щодо роботи посольств у регіоні.
"Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки", – зазначив Зеленський.
- У ніч проти 22 червня США з повітря атакували ядерні об'єкти Ірану. Трамп назвав Тегеран "хуліганом" та заявив, що той має повернутися до переговорів. Він також попередив, що спроби відповісти на атаки будуть зустрінуті силою.
- За інформацією Fox News та CNN, Іран міг бути атакований 30 ракетами "Томагавк" та п'ятьма-шістьма протибункерними бомбами GBU-57.
- В Ізраїлі привітали атаки США на Іран, тоді як генсек ООН та низка політиків у США засудили їх.
- Іран після атаки США запросив термінове засідання ООН і вдарив ракетами по Ізраїлю. Відомо про 11 постраждалих, у Тель-Авіві зруйновано житловий будинок.