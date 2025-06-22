Зеленский: Перед операцией США против Ирана удалось эвакуировать украинцев и иностранцев
Перед операцией США против ядерных объектов Ирана Украина эвакуировала своих граждан и государств-партнеров из зоны опасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Эвакуацию проводили украинские дипломаты и Главное управление разведки. Были эвакуированы 176 человек из Израиля в Египет, также проходит эвакуация с территории Ирана в Азербайджан. Среди эвакуированных, в частности, граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига доложил президенту о работе посольств в регионе.
"Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива", – отметил Зеленский.
- В ночь на 22 июня США с воздуха атаковали ядерные объекты Ирана. Трамп назвал Тегеран "хулиганом" и заявил, что тот должен вернуться к переговорам. Он также предупредил, что попытки ответить на атаки будут встречены силой.
- По информации Fox News и CNN, Иран мог быть атакован 30 ракетами "Томагавк" и пятью-шестью противобункерными бомбами GBU-57.
- В Израиле поздравили атаки США на Иран, в то время как генсек ООН и ряд политиков в США осудили их.
- Иран после атаки США пригласил срочное заседание ООН и ударил ракетами Израиля. Известно об 11 пострадавших, в Тель-Авиве разрушен жилой дом.