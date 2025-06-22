Зеленский: Перед операцией США против Ирана удалось эвакуировать украинцев и иностранцев

В общей сложности было вывезено в безопасные места 176 человек

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Перед операцией США против ядерных объектов Ирана Украина эвакуировала своих граждан и государств-партнеров из зоны опасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Эвакуацию проводили украинские дипломаты и Главное управление разведки. Были эвакуированы 176 человек из Израиля в Египет, также проходит эвакуация с территории Ирана в Азербайджан. Среди эвакуированных, в частности, граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Читайте также США ударили по Ирану. Что это значит для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига доложил президенту о работе посольств в регионе.

"Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Залива", – отметил Зеленский.