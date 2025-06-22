Украина отреагировала на удары США по Ирану: Ядерная программа должна закрыться

Здание МИД Украины (Фото: Depositphotos)

Украина выступает за закрытие ядерной программы Ирана, заявило Министерство иностранных дел, реагируя на удары США по атомным объектам Исламской республики.

"Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни любым другим государствам. Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Еще весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов", – заявили в дипломатическом ведомстве.

МИД отметил, что к нынешней ситуации привела именно агрессивность действий режима Ирана, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим странам.

Официальный Киев напомнил, что Иран является соучастником преступления агрессии против Украины, поскольку Тегеран оказывает военную помощь Москве, в том числе поставляет беспилотники и технологии, которые систематически применяются РФ для убийства людей и уничтожения критической инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что Украина неоднократно привлекала внимание международного сообщества, что такая помощь оккупантам является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН по ядерной программе Ирана, а потому требует реакции со стороны мира.

"Украина, которая внесла наибольший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, как никто другой понимает уровень угрозы от оружия массового уничтожения. Украина имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир более безопасным", – добавляют в сообщении.

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Насчет будущего Ирана МИД заявил: народ страны "заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира, а не засилья нынешнего режима с его ориентацией на войну, террор, ложь и извечную конфронтацию".

Также Киев в очередной раз призвал руководство Тегерана прекратить помощь Москве.

В МИД отметили, что политика "мира благодаря силе", которая уже сейчас лишает Иран средств террора и дестабилизации региона, может помочь не только на Ближнем Востоке, но и в Европе. Украина снова призвала к усилению санкций против Москвы и укреплению оборонных возможностей Киева.

"Констатируем также, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной. Присоединяемся к международному сообществу в призыве к сторонам снизить напряжение в регионе и приоритизировать [сделать первоочередным] поиск дипломатических решений за столом переговоров", – заключают в ведомстве.

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