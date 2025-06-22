Вэнс заявил, что США не собираются менять режим в Тегеране. Трамп говорит: Почему бы и нет

Джей Ди Вэнс (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Соединенные Штаты не преследуют цель изменить действующий режим в Иране, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью американскому телеканалу ABC News. Но впоследствии руководитель США Дональд Трамп допустил такую возможность.

Ранее, 17 июня, руководитель Штатов заявил, что фактический глава Ирана Али Хаменеи является "легкой целью", но добавлял, что США не собираются его убивать "по крайней мере, пока".

На вопрос, есть ли у Штатов цель убить Хаменеи, и не исключают ли они возможности добиться смены режима в Иране, Вэнс ответил, что последнее не является целью администрации Трампа.

"Что же, прежде всего, мы не хотим добиться смены режима. Мы хотим добиться прекращения иранской ядерной программы. Это цель Америки, и это то, что президент поставил перед нами", – заметил вице-президент.

ОБНОВЛЕНО. Трамп опубликовал новое сообщение с намеком на то, что режим в Иране все-таки могут сменить: "Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии СДЕЛАТЬ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ (MIGA по аналогии с MAGA, Make America Great Again, – Ред.), то почему бы не сменить режим??? MIGA!!!"

Также вице-президент отметил, что его руководитель не заинтересован в затяжном конфликте на Ближнем Востоке.

"[Ликвидация ядерной программы Ирана] и дальше будет целью американской внешней политики. И именно эта цель будет мотивировать наши действия в ближайшие недели и месяцы", – пояснил Вэнс.

Также он сообщил, что в течение следующих недель администрация США будет работать над тем, чтобы что-то сделать с обогащенным ураном, который имеет Тегеран, и проведет переговоры с иранцами.