Трамп хочет возобновить переговоры с Китаем и Россией о сокращении запасов ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп намерен возобновить переговоры с Россией и Китаем о денуклеаризации, то есть сокращении запасов ядерного вооружения. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме 25 августа, передает Reuters.
По словам Трампа, это очень важный вопрос.
"Я думаю, что денуклеаризация – это очень… важная цель, но Россия готова ее осуществить, и я думаю, Китай тоже будет готов. Мы не можем допустить распространения ядерного оружия. Мы должны положить конец ядерному оружию. Мощь слишком велика", – сказал он.
По словам Трампа, он уже поднимал вопрос ограничения ядерного оружия с диктатором России Владимиром Путиным, но не уточнил когда именно. Также США намерены "вовлечь в это Китай".
"Китай сильно отстает, но через пять лет он нас догонит. Мы хотели бы денуклеаризации. Это слишком много власти, и мы тоже об этом говорили", – сказал он
Ранее Трамп уже заявлял, что денуклеаризация будет целью его второго срока на посту американского президента. Он надеется приступить к реализации "в не столь отдаленном будущем".
- 10 июня президент Южной Кореи попросил Китай лишить Северную Корею ядерного оружия. В Пекине пообещали "приложить усилия".
- 16 июня стало известно, что Россия модернизирует свои ядерные базы возле границ Европы, появились спутниковые фото.
- 1 августа Трамп приказал разместить ядерные субмарины в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева.
