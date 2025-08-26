Трамп хочет возобновить переговоры с Китаем и Россией о сокращении запасов ядерного оружия

По словам президента США, у ядерного оружия "мощь слишком велика", поэтому процесс нуклеаризации нужно остановить

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп намерен возобновить переговоры с Россией и Китаем о денуклеаризации, то есть сокращении запасов ядерного вооружения. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме 25 августа, передает Reuters.

По словам Трампа, это очень важный вопрос.

"Я думаю, что денуклеаризация – это очень… важная цель, но Россия готова ее осуществить, и я думаю, Китай тоже будет готов. Мы не можем допустить распространения ядерного оружия. Мы должны положить конец ядерному оружию. Мощь слишком велика", – сказал он.

По словам Трампа, он уже поднимал вопрос ограничения ядерного оружия с диктатором России Владимиром Путиным, но не уточнил когда именно. Также США намерены "вовлечь в это Китай".

"Китай сильно отстает, но через пять лет он нас догонит. Мы хотели бы денуклеаризации. Это слишком много власти, и мы тоже об этом говорили", – сказал он

Ранее Трамп уже заявлял, что денуклеаризация будет целью его второго срока на посту американского президента. Он надеется приступить к реализации "в не столь отдаленном будущем".