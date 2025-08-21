КНДР має секретну ракетну базу, яка становить потенційну ядерну загрозу для США

На об'єкті зберігається до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет

Військовий парад КНДР (Ілюстративне фото: YONHAP)

Північна Корея має раніше невідому ракетну базу поблизу свого північного кордону з Китаєм, яка становить потенційну ядерну загрозу для більшої частини Східної Азії та Сполучених Штатів. Про це йдеться у звіті вашингтонського Аналітичного центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Аналітики CSIS зробили висновки на основі аналізу супутникових знімків, інтерв'ю з північнокорейськими біженцями та чиновниками, розсекречених документів та даних з відкритих джерел.

Згідно з документом, ракетна база Сінпун-дон розташована за 27 км від кордону з Китаєм. Вона має площу 22 кв. км.

Дослідники вважають, що розташування бази поблизу кордону надає перевагу у захисті. Сполучені Штати та інші потенційні жертви атаки КНДР можуть побоюватися атакувати базу, оскільки наслідки можуть вплинути на сусідній Китай.

Вважається, що на об'єкті зберігається до дев'яти міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд, а також мобільні пускові установки.

"Ці ракети становлять потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів", – попереджають автори звіту.

Секретна база є частиною північнокорейського "ракетного поясу", що складається з кількох інших баз, побудованих для "ядерного стримування та ударів стратегічного рівня".

Північна Корея має від 40 до 50 ядерних боєголовок, а також засоби для їх доставлення у всьому регіоні та потенційно на материкову частину США.