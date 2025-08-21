У КНДР есть секретная ракетная база, которая несет потенциальную ядерную угрозу для США

На объекте хранится до девяти межконтинентальных баллистических ракет

Военный парад в КНДР (иллюстративное фото: YONHAP)

Северная Корея располагает ранее неизвестной ракетной базой недалеко от своей северной границы с Китаем, которая представляет потенциальную ядерную угрозу для большей части Восточной Азии и Соединенных Штатов. Об этом сообщается в отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Аналитики CSIS сделали выводы на основе анализа спутниковых снимков, интервью с северокорейскими беженцами и чиновниками, рассекреченных документов и данных из открытых источников.

Согласно документу, ракетная база Синпхун-дон расположена в 27 км от границы с Китаем. Ее площадь составляет 22 кв. км.

Исследователи считают, что расположение базы недалеко от границы дает преимущество в защите. Соединенные Штаты и другие потенциальные жертвы нападения КНДР могут опасаться атаковать базу, поскольку последствия могут повлиять на соседний Китай.

Предполагается, что на объекте хранится до девяти межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, а также мобильные пусковые установки.

"Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов", – предупреждают авторы отчета.

Секретная база является частью северокорейского "ракетного пояса", состоящего из нескольких других баз, построенных для "ядерного сдерживания и стратегических ударов".

Северная Корея располагает от 40 до 50 ядерных боеголовок, а также средствами для их доставки по всему региону и потенциально на материковую часть США.