Какое оружие и технологии Россия передает Северной Корее: детали от внешней разведки
Россия передает режиму Северной Кореи современное вооружение и помогает в производстве снарядов и ударных беспилотников. Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос LIGA.net.
В приоритете между КНДР и РФ остается военно-техническое сотрудничество, которое сейчас наращивается. Так, Россия предоставляет современное вооружение (танки, артиллерию, БпЛА, усиливает противовоздушную оборону), ракетное вооружение (ракеты для ПВО, баллистические ракеты для подводных лодок), осуществляются поставки самолетов МиГ-29, Су-27 и вертолетов Ми-8.
В научно-технической сфере РФ обеспечивает доступ к электронике (микрочипам), ракетным технологиям, оборудованию для выработки газа из угля, газовым турбинам.
Есть данные, что Москва оказала помощь Пхеньяну в строительстве новых заводов по производству снарядов, БпЛА различных видов, а также помогает в стажировке северокорейских рабочих на заводе по сборке "шахедов" на территории специальной экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан).
Кроме того, страна-агрессор обеспечивает критические потребности Северной Кореи в горюче-смазочных материалах (бензин, дизельное топливо).
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