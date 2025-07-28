Какое оружие и технологии Россия передает Северной Корее: детали от внешней разведки

В СВР констатировали, что военно-техническое сотрудничество между КНДР и РФ наращивается

Военные Северной Кореи (Фото: KCNA)

Россия передает режиму Северной Кореи современное вооружение и помогает в производстве снарядов и ударных беспилотников. Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос LIGA.net.

В приоритете между КНДР и РФ остается военно-техническое сотрудничество, которое сейчас наращивается. Так, Россия предоставляет современное вооружение (танки, артиллерию, БпЛА, усиливает противовоздушную оборону), ракетное вооружение (ракеты для ПВО, баллистические ракеты для подводных лодок), осуществляются поставки самолетов МиГ-29, Су-27 и вертолетов Ми-8.

В научно-технической сфере РФ обеспечивает доступ к электронике (микрочипам), ракетным технологиям, оборудованию для выработки газа из угля, газовым турбинам.

Есть данные, что Москва оказала помощь Пхеньяну в строительстве новых заводов по производству снарядов, БпЛА различных видов, а также помогает в стажировке северокорейских рабочих на заводе по сборке "шахедов" на территории специальной экономической зоны "Алабуга" (Республика Татарстан).

Кроме того, страна-агрессор обеспечивает критические потребности Северной Кореи в горюче-смазочных материалах (бензин, дизельное топливо).