Яку зброю та технології Росія передає Північній Кореї: деталі від зовнішньої розвідки

У СЗР констатували, що військово-технічне співробітництво між КНДР та РФ нарощується

Військові Північної Кореї (Фото: KCNA)

Росія передає режиму Північної Кореї сучасне озброєння та допомагає у виробництві снарядів й ударних безпілотників. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит LIGA.net.

В пріоритеті між КНДР та РФ залишається військово-технічне співробітництво, яке нині нарощується. Так, Росія надає сучасне озброєння (танки, артилерію, БпЛА, посилює протиповітряну оборону), ракетне озброєння (ракети для ППО, балістичні ракети для підводних човнів), здійснюється постачання літаків МіГ-29, Су-27 та гелікоптерів Мі-8.

В науково-технічній сфері РФ забезпечує доступ до електроніки (мікрочипів), ракетних технологій, обладнання для вироблення газу з вугілля, газових турбін.

Є дані, що Москва надала допомогу Пхеньяну у будівництві нових заводів з виробництва снарядів, БпЛА різних видів, а також допомагає у стажуванні північнокорейських робітників на заводі зі складання "шахедів" на території спеціальної економічної зони "Алабуга" (Республіка Татарстан).

Крім того, країна-агресор забезпечує критичні потреби Північної Кореї в пально-мастильних матеріалах (бензин, дизельне пальне).