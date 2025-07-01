ГУР: 3500 бійців КНДР пройшли підготовку на Далекому Сході Росії, їх можуть перекинути на Курщину
На військових полігонах на Далекому Сході Росії пройшли підготовку близько 3500 солдатів Північної Кореї, їх можуть перекинути в Курську область. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у відповідь на запит LIGA.net.
У воєнній розвідці стверджують, що від грудня 2024 року до березня 2025-го для відновлення втрат підрозділів Корейської народної армії в Курську область було перекинуто близько 2000 солдатів Північної Кореї.
Водночас на полігонах на Далекому Сході проходило підготовку близько 3500 північнокорейських військовослужбовців, які надалі, ймовірно, будуть передислоковані в Курську область.
"Очікується, що після завершення курсу підготовки особового складу КНА, їхня передислокація на Курський напрямок буде відбуватися поетапно, в міру потреби", – йдеться у відповіді ГУР.
У розвідці припустили, що чисельність контингенту Збройних сил Північної Кореї у Курській області залишиться обмеженою, у межах 12 000 військових з урахуванням можливих втрат.
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