ГУР: 3500 бійців КНДР пройшли підготовку на Далекому Сході Росії, їх можуть перекинути на Курщину

Від грудня 2024 року до березня 2025-го для відновлення втрат у Курську область було перекинуто 2000 солдатів Північної Кореї, заявили у розвідці

Військові КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

На військових полігонах на Далекому Сході Росії пройшли підготовку близько 3500 солдатів Північної Кореї, їх можуть перекинути в Курську область. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у відповідь на запит LIGA.net.

У воєнній розвідці стверджують, що від грудня 2024 року до березня 2025-го для відновлення втрат підрозділів Корейської народної армії в Курську область було перекинуто близько 2000 солдатів Північної Кореї.

Водночас на полігонах на Далекому Сході проходило підготовку близько 3500 північнокорейських військовослужбовців, які надалі, ймовірно, будуть передислоковані в Курську область.

"Очікується, що після завершення курсу підготовки особового складу КНА, їхня передислокація на Курський напрямок буде відбуватися поетапно, в міру потреби", – йдеться у відповіді ГУР.

У розвідці припустили, що чисельність контингенту Збройних сил Північної Кореї у Курській області залишиться обмеженою, у межах 12 000 військових з урахуванням можливих втрат.

28 квітня КНДР вперше офіційно підтвердила участь своїх збройних сил у російсько-українській війні. Військові Північної Кореї брали участь у боях в Курській області.

Сеул попередив, що Північна Корея може спрямувати додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні.