ГУР не фіксує безпосередньої участі солдатів Північної Кореї у бойових діях
Солдати КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Наразі не фіксується безпосередньої участі солдатів Північної Кореї у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у відповідь на запит LIGA.net.

"На теперішній час не відмічається фактів безпосередньої участі підрозділів Корейської народної армії у бойових діях проти Сил оборони України", – йдеться у відповіді.

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У воєнній розвідці зазначили, що особовий склад північнокорейського контингенту відведено від лінії бойового зіткнення й розміщено на полігонах і польових таборах, ймовірно, на території Курської області.

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