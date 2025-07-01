ГУР не фіксує безпосередньої участі солдатів Північної Кореї у бойових діях

Бійців КНДР розміщено на полігонах і польових таборах, ймовірно, у Курській області, заявили у воєнній розвідці

Солдати КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Наразі не фіксується безпосередньої участі солдатів Північної Кореї у бойових діях на боці Росії проти Сил оборони. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони у відповідь на запит LIGA.net.

"На теперішній час не відмічається фактів безпосередньої участі підрозділів Корейської народної армії у бойових діях проти Сил оборони України", – йдеться у відповіді.

У воєнній розвідці зазначили, що особовий склад північнокорейського контингенту відведено від лінії бойового зіткнення й розміщено на полігонах і польових таборах, ймовірно, на території Курської області.