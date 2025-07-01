ГУР не фиксирует непосредственного участия солдат Северной Кореи в боевых действиях

Бойцы КНДР размещены на полигонах и в полевых лагерях, предположительно, в Курской области, заявили в военной разведке

Солдаты КНДР (Иллюстративное фото: KCNA)

В настоящее время не зафиксировано прямого участия солдат Северной Кореи в боевых действиях на стороне России против Сил обороны. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны в ответ на запрос LIGA.net.

"На данный момент факты непосредственного участия подразделений Корейской народной армии в боевых действиях против Сил обороны Украины не зафиксированы", — говорится в ответе.

В военной разведке отметили, что личный состав северокорейского контингента отведен от линии боевого соприкосновения и размещен на полигонах и в полевых лагерях, предположительно, на территории Курской области.