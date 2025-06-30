В КНДР показали фото, как Ким Чен Ын "оплакивает" погибших в войне против Украины военных

Снимки были показаны в качестве фона во время культурного мероприятия, организованного совместно Северной Кореей и Россией

Концерт в Пхеньяне (Фото: KCNA)

В понедельник, 30 июня, государственные медиа Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых диктатор страны Ким Чен Ын "оплакивает" своих солдат, которые, как считается, погибли в войне России против Украины. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

На кадрах, опубликованных Центральным корейским телевидением, Ким торжественно возлагает северокорейский флаг на гроб во время церемонии возвращения останков северокорейских солдат, погибших в войне Москвы против Киева.

Фотографии были показаны на заднем плане во время культурного мероприятия, организованного совместно Северной Кореей и Россией в Пхеньяне в воскресенье, посвященного первой годовщине подписания ими договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

На одном из фото диктатор КНДР положил обе руки на гроб, сцепив губы.

Фото: Yonhap News Agency

Эти изображения были показаны после фотографий северокорейских солдат рядом с российскими военными, а также снимка окровавленного блокнота, предположительно принадлежавшего северокорейскому бойцу, найденного на поле боя в Курской области России.

Журналисты отметили, что участников церемонии репатриации, включая Кима, показали в зимней одежде, что свидетельствует о том, что событие, вероятно, произошло несколько месяцев назад, и что останки могли начать возвращаться еще зимой.

"Северная Корея, вероятно, хотела представить погибших солдат не просто как жертв, а как часть "нарратива победы"", — прокомментировал старший научный сотрудник Корейского института национального единства Хон Мин.

"Вероятно, видео было опубликовано после того, как обе страны признали развертывание войск и объявили Курскую операцию успешной", — добавил он.

На кадрах запечатлены северокорейские солдаты и командиры, участвующие в событиях в Курской области.



Мероприятие ознаменовало славную первую годовщину "Всеобъемлющего стратегического партнерства" между Россией и Северной Кореей. pic.twitter.com/qYgqh17JP9 — Saint Javelin (@saintjavelin) 30 июня 2025 г.

28 апреля КНДР впервые официально подтвердила участие своих вооруженных сил в российско-украинской войне. Военные Северной Кореи участвовали в боях в Курской области.

30 апреля агентство Reuters сообщило, что погибшие северокорейские военнослужащие, воевавшие на стороне России, были кремированы в Курске перед отправкой на родину.

Сеул предупредил, что Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе.