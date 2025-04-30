Убитых военных КНДР кремируют под Курском, прежде чем отправить обратно домой – Сеул

По новым данным южнокорейской разведки, более 600 солдат КНДР погибли на войне РФ против Украины

Солдаты КНДР (Фото: EPA)

Погибших военных КНДР, воевавших на стороне России, кремировали в Курске перед возвращением домой. Об этом сообщили южнокорейские законодатели со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи, пишет Reuters.

Разведка Сеула утверждает, что более 600 северокорейских военнослужащих, сражающихся на стороне РФ против Украины, погибли на поле боя.

Общее количество потерь КНДР, включая раненых, в Сеуле оценили в 4700 человек.

По состоянию на 11 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины приводил собственные подсчеты – на тот момент потери среди КНДРовцев составили около 4000 военных, более 3000 из них – ранены.

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В Южной Корее отметили, что, несмотря на потери, за последние шесть месяцев боевые возможности подразделений КНДР выросли благодаря использованию современного вооружения, в частности беспилотников.

По словам члена парламентского комитета по разведке Ли Сон Квена, участие в боевых действиях способствовало адаптации северокорейских военных к новым видам вооружения.

"Северокорейские военные стали менее некомпетентными, а их боевая способность значительно улучшилась, поскольку они привыкли использовать новое оружие, такое как беспилотники", – сказал он.

В ответ на военную поддержку России Северная Корея, вероятно, получила техническую помощь в сфере шпионских спутников, дронов и зенитных ракет, предполагают южнокорейские чиновники.

Также законодатели, ссылаясь на оценки разведки Сеула, заявили, что Пхеньян отправил около 15 000 рабочих в Россию, несмотря на то, что санкции ООН запрещают использование северокорейской рабочей силы в третьих странах.

11 января Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.

14 января Южная Корея заявила, что готова забрать из Украины к себе пленных из КНДР, если те об этом попросят.

28 апреля КНДР впервые официально подтвердила участие своих вооруженных сил в российско-украинской войне. Военные Северной Кореи участвовали в боях Курщины.