Вбитих військових КНДР кремують на Курщині, перш ніж відправити назад додому – Сеул

За новими даними південнокорейської розвідки, понад 600 солдатів КНДР загинули на війні РФ проти України

Солдати КНДР (Фото: EPA)

Загиблих військових КНДР, що воювали на боці Росії, кремували в Курську перед поверненням додому. Про це повідомили південнокорейські законодавці з посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї, пише Reuters.

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Розвідка Сеула стверджує, що понад 600 північнокорейських військовослужбовців, які воюють на боці РФ проти України, загинули на полі бою.

Загальну кількість втрат КНДР, включаючи поранених, у Сеулі оцінили в 4700 осіб.

Станом на 11 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України наводив власні підрахунки – на той момент втрати серед КНДРівців сягнули близько 4000 військових, понад 3000 з них – поранені.

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У Південній Кореї наголосили, що попри втрати, за останні шість місяців бойові можливості підрозділів КНДР зросли завдяки використанню сучасного озброєння, зокрема безпілотників.

За словами члена парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квена, участь у бойових діях сприяла адаптації північнокорейських військових до нових видів озброєння.

"Північнокорейські військові стали менш некомпетентними, а їхня бойова спроможність значно покращилася, оскільки вони звикли використовувати нову зброю, таку як безпілотники", – сказав він.

У відповідь на військову підтримку Росії Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу у сфері шпигунських супутників, дронів та зенітних ракет, припускають південнокорейські посадовці.

Також законодавці, посилаючись на оцінки розвідки Сеула, заявили, що Пхеньян відправив близько 15 000 робітників до Росії, попри те, що санкції ООН забороняють використання північнокорейської робочої сили в третіх країнах.

11 січня Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.

14 січня Південна Корея заявила, що готова забрати з України до себе полонених із КНДР, якщо ті про це попросять.

28 квітня КНДР вперше офіційно підтвердила участь своїх збройних сил у російсько-українській війні. Військові Північної Кореї брали участь у боях на Курщині.