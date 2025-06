В КНДР показали фото, як Кім Чен Ин "оплакує" ліквідованих на війні проти України військових

У понеділок, 30 червня, державні медіа Північної Кореї показали фотографії, на яких диктатор країни Кім Чен Ин "оплакує" своїх солдатів, які, як вважається, загинули на війні Росії проти України. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

На знімках, опублікованих Центральним корейським телебаченням, Кім урочисто покладає північнокорейський прапор на труну під час церемонії повернення останків північнокорейських солдатів, які загинули у війні Москви проти Києва.

Фотографії були показані на задньому плані під час культурного заходу, спільно організованого Північною Кореєю та Росією в Пхеньяні в неділю, присвяченого першій річниці підписання ними договору про "всеосяжне стратегічне партнерство".

На одному з фото диктатор КНДР поклав обидві руки на труну, щільно стиснувши губи.

Ці зображення були показані після фото північнокорейських солдатів поруч із російськими військовими, а також знімку закривавленого блокнота, який, як вважається, належить бійцю КНДР, знайдений на полі бою в Курській області Росії.

Журналісти зазначили, що учасників церемонії репатріації, включаючи Кіма, бачили в зимовому одязі, що свідчить про те, що подія, ймовірно, відбулася кілька місяців тому, і що останки могли почати повертатися ще взимку.

"Північна Корея, ймовірно, хотіла представити загиблих солдатів не просто як жертви, а як частину "переможного наративу"", – прокоментував старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання Хон Мін.

"Відео, ймовірно, було оприлюднено після того, як обидві країни визнали розгортання військ та оголосили Курську операцію успішною", – додав він.

Footage shows North Korean troops and commanders taking part in the Kursk region.



The event marked the glorious one-year anniversary of the Russia–North Korea "Comprehensive Strategic Partnership" pic.twitter.com/qYgqh17JP9