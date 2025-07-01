ГУР: 3500 бойцов КНДР прошли подготовку на Дальнем Востоке, их могут перебросить под Курск

С декабря 2024 года по март 2025-го в Курскую область было переброшено 2000 солдат Северной Кореи для восполнения потерь, заявили в разведке

Военные КНДР (иллюстративное фото: KCNA)

На военных полигонах на Дальнем Востоке России прошли подготовку около 3500 солдат Северной Кореи, их могут перебросить в Курскую область. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны в ответ на запрос LIGA.net.

В военной разведке утверждают, что с декабря 2024 года по март 2025-го в Курскую область было переброшено около 2000 солдат из Северной Кореи для восполнения потерь подразделений Корейской народной армии.

Одновременно на полигонах на Дальнем Востоке проходили подготовку около 3500 северокорейских военнослужащих, которые, вероятно, будут передислоцированы в Курскую область.

"Ожидается, что после завершения курса подготовки личного состава КНА, их передислокация на Курское направление будет происходить поэтапно, по мере необходимости", — говорится в ответе ГУР.

В разведке предположили, что численность контингента Вооруженных сил Северной Кореи в Курской области останется ограниченной, в пределах 12 000 военнослужащих с учетом возможных потерь.

28 апреля КНДР впервые официально подтвердила участие своих вооруженных сил в российско-украинской войне. Военные Северной Кореи участвовали в боях в Курской области.

Сеул предупредил, что Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины в июле или августе.