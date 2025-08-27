В Китае назвали неразумным предложение США о ядерном разоружении с Россией

Го Цзякунь (Фото: МИД Китая)

В Китае назвали "неразумным" желание США провести трехсторонние переговоры по ядерному разоружению с Пекином и Москвой. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

На вопрос, заинтересован ли Китай в участии в этих трехсторонних переговорах, представитель МИД ответил, что в Пекине приняли к сведению эти заявления. Страны с большим ядерным арсеналом должны добросовестно выполнять ответственность за ядерное разоружение, но у Китая совершенно другой уровень.

"Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, а ядерная политика и условия стратегической безопасности обеих стран совершенно различны. Просить Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению между Китаем, США и Россией неразумно и нереалистично", – сказал Го Цзякунь.

В МИД отметили, что Китай придерживается политики не применять первым ядерное оружие и поддерживает свой потенциал на "минимально необходимом уровне", что мог бы обеспечить национальную безопасность. Страна воздерживается от участия в гонке вооружений с какой-либо страной.

"Ядерный потенциал и ядерная политика Китая вносят важный вклад в дело мира во всем мире", – резюмировали в министерстве.