Китай на военном параде показал новую межконтинентальную ракету DF-61

Ракета DF-61 (Фото: chinaview)

На военном параде в Китае показали новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61 и другие новейшие образцы стратегического вооружения. Об этом сообщает CCN.

Ракета впервые была показана публично – ее вывезли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине на восьмиколесной мобильной платформе вместе с баллистической ракетой воздушного базирования JL-1 и баллистической ракетой подводных лодок JL-3 с межконтинентальной дальностью полета, а также с новой версией МБР наземного базирования DF-31.

Как сообщает государственное информационное агентство Китая Синьхуа, Пекин впервые продемонстрировал "ядерную триаду", являющуюся "стратегическим козырем" в защите государственного суверенитета и отстаивании национального достоинства.

Отмечается, что ракета DF-61 последний раз упоминалась в 1970-х годах. Немецкий Институт исследований проблем мира и политики безопасности заявлял, что разрабатывается "жидкостная ракета" с аналогичным обозначением, однако в 1978 году программа была закрыта.

Фото: chinaview

Фото: chinaview

Фото: chinaview