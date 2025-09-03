Штати відреагували на парад у Пекіні: Через зближення РФ і Китаю Трамп наказав відродити армію

Піт Гегсет (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Через зближення Китаю та Росії президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони країни "відродити" американські збройні сили та "бути готовими". Про це заявив глава відомства Піт Гегсет в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

"На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію і Китай. Це було жахливим наслідком відсутності американського лідерства та американської сили, і ви бачили це у всьому світі, і це проявилося в тому, що ми бачили минулого вечора [під час параду у Китаї] по телевізору", – заявив чиновник, реагуючи на урочистості з нагоди закінченні II Світової війни в Азії у китайській столиці.

За його словами, тому Трамп доручив Міністерству оборони "бути готовими, відродити наші збройні сили в історичному масштабі, відновити воїнський дух і встановити стримування".

"Не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми ні [не прагнемо] – і ми чітко заявили про це Китаю, Росії та іншим країнам. А тому, що бувши готовими, ви запобігаєте конфлікту", – пояснив Гегсет.

Він додав, що демонстрації та паради "це добре", але Штати сподіваються, що вони не проявляться у вигляді реального воєнного конфлікту.

"Тож ми знаємо, у що вони вірять і чим вони є. Ми також знаємо, наскільки ми сильні і які військові переваги маємо. Вони це також знають. Наше завдання — зберегти ці військові переваги в космосі, в повітрі, на морі, під водою та за допомогою далекобійної зброї. Усі наші можливості, "Золотий купол", які Китай знає, що не може повторити, і ми будемо це робити у межах цієї адміністрації", – додав глава Пентагону.

Він зазначив, що США збираються зберегти стратегічну перевагу. Водночас Гегсет додав, що Трамп має "чудові стосунки" з китайським главою Сі Цзіньпіном і "використає це, сподіваючись знайти способи співпраці".

"В будь-якому разі, ми завжди будемо готові", – підсумував керівник оборонного відомства.