Штати відреагували на парад у Пекіні: Через зближення РФ і Китаю Трамп наказав відродити армію
Через зближення Китаю та Росії президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони країни "відродити" американські збройні сили та "бути готовими". Про це заявив глава відомства Піт Гегсет в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.
"На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію і Китай. Це було жахливим наслідком відсутності американського лідерства та американської сили, і ви бачили це у всьому світі, і це проявилося в тому, що ми бачили минулого вечора [під час параду у Китаї] по телевізору", – заявив чиновник, реагуючи на урочистості з нагоди закінченні II Світової війни в Азії у китайській столиці.
За його словами, тому Трамп доручив Міністерству оборони "бути готовими, відродити наші збройні сили в історичному масштабі, відновити воїнський дух і встановити стримування".
"Не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми ні [не прагнемо] – і ми чітко заявили про це Китаю, Росії та іншим країнам. А тому, що бувши готовими, ви запобігаєте конфлікту", – пояснив Гегсет.
Він додав, що демонстрації та паради "це добре", але Штати сподіваються, що вони не проявляться у вигляді реального воєнного конфлікту.
"Тож ми знаємо, у що вони вірять і чим вони є. Ми також знаємо, наскільки ми сильні і які військові переваги маємо. Вони це також знають. Наше завдання — зберегти ці військові переваги в космосі, в повітрі, на морі, під водою та за допомогою далекобійної зброї. Усі наші можливості, "Золотий купол", які Китай знає, що не може повторити, і ми будемо це робити у межах цієї адміністрації", – додав глава Пентагону.
Він зазначив, що США збираються зберегти стратегічну перевагу. Водночас Гегсет додав, що Трамп має "чудові стосунки" з китайським главою Сі Цзіньпіном і "використає це, сподіваючись знайти способи співпраці".
"В будь-якому разі, ми завжди будемо готові", – підсумував керівник оборонного відомства.
- 3 вересня диктатор Росії Путін, його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин і очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно зустрілися разом на військовому параді в Пекіні.
- На тлі цього Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна з проханням передати "найтепліші побажання" Путіну та Ину, заявивши, що три країни "будують змову" проти США.
