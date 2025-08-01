CNN: США можуть випробовувати "Золотий купол" Трампа у 2028 році
Пентагон запланував своє перше випробування системи протиракетної оборони "Золотий купол" перед наступними президентськими виборами у 2028 році. Про це повідомляє CNN з посиланням на співрозмовників, знайомих з цим питанням.
За словами співрозмовників, для військових чиновників встановили жорсткий термін, щоб довести, що вони можуть втілити в реальність бачення президента Дональда Трампа щодо космічного щита, який може захистити США.
"Золотий купол" зможе перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з інших куточків світу", – зазначив співрозмовник CNN.
Як повідомив виданню чиновник оборонного відомства, випробування ракет плануються задовго до 2028 року.
За словами представника оборонного відомства, MDA планує назвати випробування FTI-X.
FTI розшифровується як "Інтегроване польотне випробування", що означає, що випробування включатиме спільну роботу багатьох датчиків та систем озброєння "Золотого купола" для ураження кількох цілей.
Другий співрозмовник повідомив, що випробування, заплановані на 2028 рік, можуть стати лише "першою фазою" програми.
За його словами, зараз проєкт зосереджений на швидкому розвитку та використанні вже наявних систем, щоб продемонструвати, що масштабна концепція протиракетного щита заслуговує на подальше фінансування.
- 22 березня 2025 року CNN повідомив, що військові посадовці США намагаються розробити протиракетну систему "Золотий купол", і у Білому домі зазначили, що не шкодуватимуть коштів для виконання програми, що є одним з пріоритетів Пентагону за часів президентства Трампа.
- 17 квітня 2025 року стало відомо, що SpaceX разом з компаніями Palantir і Anduril бере участь у тендері на розробку частини системи протиракетної оборони "Золотий купол".
- 21 травня Трамп схвалив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд. За підрахунками, проєкт може втілюватися протягом 20 років.
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