Бюджетне управління Конгресу підрахувало, що проєкт може втілюватися протягом 20 років

Робота ізраїльської системи ППО ''Золотий купол'' (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп схвалив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд. Він має захистити Америку від загроз з боку Росії та Китаю, повідомляє Reuters.

Керівником нової програми Трамп призначив генерала Космічних сил Майкла Гетлайна.

Президент США заявив, що оборонний щит має запрацювати до кінця його терміну в січні 2029 року.

Як зазначають журналісти, проєкт "Золотий купол" уже критикують, зокрема через невизначеність фінансування.

У травні бюджетне управління Конгресу підрахувало, що його створення може коштувати до $831 млрд протягом двох десятиліть.

Республіканці запропонували виділити $25 млрд на проєкт "Золотий купол" у складі ширшого оборонного пакета на $150 млрд. Однак ці кошти пов’язані з суперечливим законопроєктом, який наразі має труднощі з ухваленням у Конгресі, зазначають журналісти.

"Якщо узгодження не буде завершено, кошти на "Золотий купол" можуть не з’явитися. Це ставить під загрозу весь термін реалізації проєкту", – сказав неназваний керівник галузі, який стежив за програмою.

Ідея "Золотого купола" була натхненна ізраїльською системою, яка захищає країну від ракет і снарядів.

"Але проєкт Трампа передбачає велику мережу супутників для спостереження та окремий флот бойових супутників, які знищуватимуть ракети ще на початку їхнього польоту", – пише видання.