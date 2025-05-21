Трамп схвалив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд
Президент США Дональд Трамп схвалив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд. Він має захистити Америку від загроз з боку Росії та Китаю, повідомляє Reuters.
Керівником нової програми Трамп призначив генерала Космічних сил Майкла Гетлайна.
Президент США заявив, що оборонний щит має запрацювати до кінця його терміну в січні 2029 року.
Як зазначають журналісти, проєкт "Золотий купол" уже критикують, зокрема через невизначеність фінансування.
У травні бюджетне управління Конгресу підрахувало, що його створення може коштувати до $831 млрд протягом двох десятиліть.
Республіканці запропонували виділити $25 млрд на проєкт "Золотий купол" у складі ширшого оборонного пакета на $150 млрд. Однак ці кошти пов’язані з суперечливим законопроєктом, який наразі має труднощі з ухваленням у Конгресі, зазначають журналісти.
"Якщо узгодження не буде завершено, кошти на "Золотий купол" можуть не з’явитися. Це ставить під загрозу весь термін реалізації проєкту", – сказав неназваний керівник галузі, який стежив за програмою.
Ідея "Золотого купола" була натхненна ізраїльською системою, яка захищає країну від ракет і снарядів.
"Але проєкт Трампа передбачає велику мережу супутників для спостереження та окремий флот бойових супутників, які знищуватимуть ракети ще на початку їхнього польоту", – пише видання.
- У 2023 році речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що "Залізний купол" — це "крута система" протиповітряної оборони, але вона не може збити всі ракети в разі удару в кілька тисяч цілей й не підходить під українські реалії.
- 22 березня 2025 року CNN повідомив, що військові посадовці США намагаються розробити протиракетну систему "Золотий купол", і у Білому домі зазначили, що не шкодуватимуть коштів для виконання програми, що є одним з пріоритетів Пентагону за часів президентства Трампа.
- 17 квітня 2025 року стало відомо, що SpaceX разом з компаніями Palantir і Anduril бере участь у тендері на розробку частини системи протиракетної оборони "Золотий купол".