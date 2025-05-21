Трамп одобрил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 млрд
Президент США Дональд Трамп одобрил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 млрд. Он должен защитить Америку от угроз стороны России и Китая, сообщает Reuters.
Руководителем новой программы Трамп назначил генерала Космических сил Майкла Гетлайна.
Президент США заявил, что оборонительный щит должен заработать до конца его срока в январе 2029 года.
Как отмечают журналисты, проект "Золотой купол" уже критикуют, в частности, из-за неопределенности финансирования.
В мае бюджетное управление Конгресса подсчитало, что его создание может стоить до $831 млрд в течение двух десятилетий.
Республиканцы предложили выделить $25 млрд на проект "Золотой купол" в составе более широкого оборонного пакета на $150 млрд. Однако эти средства связаны с противоречивым законопроектом, у которого сейчас есть трудности с принятием в Конгрессе, отмечают журналисты.
"Если согласование не будет завершено, средства на "Золотой купол" могут не появиться. Это ставит под угрозу весь срок реализации проекта", – сказал следящий за программой неназванный руководитель отрасли.
Идея "Золотого купола" была вдохновлена израильской системой, защищающей страну от ракет и снарядов.
"Но проект Трампа предполагает обширную сеть спутников для наблюдения и отдельный флот боевых спутников, которые будут уничтожать ракеты еще в начале их полета", – пишет издание.
- В 2023 году спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что "Железный купол" — это "крутая система" противовоздушной обороны, но она не может сбить все ракеты в случае удара в несколько тысяч целей и не подходит под украинские реалии.
- 22 марта 2025 года CNN сообщил, что военные чиновники США пытаются разработать противоракетную систему "Золотой купол", и в Белом доме заявили, что не будет жалеть средств для выполнения программы, являющейся одним из приоритетов Пентагона во время президентства Трампа.
- 17 апреля 2025 года стало известно, что SpaceX вместе с компаниями Palantir и Anduril принимает участие в тендере на разработку части системы противоракетной обороны "Золотой купол".