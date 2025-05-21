Бюджетное управление Конгресса подсчитало, что проект может воплощаться в течение 20 лет

Работа израильской системы ПВО ''Золотой купол'' (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп одобрил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 млрд. Он должен защитить Америку от угроз стороны России и Китая, сообщает Reuters.

Руководителем новой программы Трамп назначил генерала Космических сил Майкла Гетлайна.

Президент США заявил, что оборонительный щит должен заработать до конца его срока в январе 2029 года.

Как отмечают журналисты, проект "Золотой купол" уже критикуют, в частности, из-за неопределенности финансирования.

В мае бюджетное управление Конгресса подсчитало, что его создание может стоить до $831 млрд в течение двух десятилетий.

Республиканцы предложили выделить $25 млрд на проект "Золотой купол" в составе более широкого оборонного пакета на $150 млрд. Однако эти средства связаны с противоречивым законопроектом, у которого сейчас есть трудности с принятием в Конгрессе, отмечают журналисты.

"Если согласование не будет завершено, средства на "Золотой купол" могут не появиться. Это ставит под угрозу весь срок реализации проекта", – сказал следящий за программой неназванный руководитель отрасли.

Идея "Золотого купола" была вдохновлена израильской системой, защищающей страну от ракет и снарядов.

"Но проект Трампа предполагает обширную сеть спутников для наблюдения и отдельный флот боевых спутников, которые будут уничтожать ракеты еще в начале их полета", – пишет издание.